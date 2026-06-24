Трагедия произошла во время семейного отдыха в месте, не предназначенном для купания.

23 июня в 17:50 в службу спасения поступило сообщение о несчастном случае в ГО Покров: в реке Клязьма обнаружено тело мужчины 1985 года рождения.По словам жены погибшего, они отдыхали на берегу, мужчина отошел прогуляться вдоль воды и не вернулся. Место не предназначено для купания.Тело извлекли сотрудники поисково‑спасательного центра «Зубр» и передали полиции для установления всех обстоятельств происшествия.МЧС напоминает правила безопасности: купаться только в оборудованных местах, не заплывать за границы зоны купания, не нырять в незнакомых местах и выполнять предписания предупреждающих аншлагов «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО».