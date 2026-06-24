Во Владимире два сотрудника погибли при ремонтных работах, еще двое находятся в больнице.

Для МУП «Владимирводоканал» 23 июня обычный вызов на Судогодское шоссе во Владимире превратился в трагедию, унесшую жизни двух человек. Пока врачи борются за здоровье выживших, следователи ищут ответ на главный вопрос — почему цена технической неисправности оказалась столь высокой? Собрали все, что известно о несчастном случае в материал .Цепная реакция: как спасение товарища стало роковымБудничный ремонт на канализационных сетях в районе дома № 27-ж по Судогодскому шоссе не предвещал беды. Бригада из пяти человек прибыла на место для устранения неполадок. Однако штатная ситуация мгновенно превратилась в кадры из фильма ужасов.По предварительной информации, двое рабочих спустились в колодец. Одному из них почти сразу стало плохо — коварство канализационных газов в том, что они лишают сознания за считанные секунды. Увидев, что товарищ обмяк, на помощь бросились еще двое сотрудников. Это классический сценарий трагедий в замкнутых пространствах: спасая друга, люди сами становятся жертвами невидимого врага.В итоге четверо мужчин оказались без сознания на дне колодца. Пятый член бригады, находившийся наверху, проявил невероятное мужество и самообладание: ему удалось в одиночку вытащить пострадавших на поверхность. К сожалению, для двоих из них помощь пришла слишком поздно.Официальный вердикт: возбуждено уголовное делоБуквально через несколько часов после случившегося на место происшествия прибыли представители всех экстренных служб и надзорных органов. Масштаб трагедии потребовал немедленного вмешательства руководства города и силовых структур. Исполняющая обязанности заместителя прокурора города Владимира Яна Титова лично координировала работу на месте.Реакция правоохранителей была оперативной. Октябрьский межрайонный следственный отдел СКР по Владимирской области уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух лиц»).Следователям предстоит поминутно восстановить ход событий: проводились ли замеры загазованности перед спуском, были ли рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и почему при работах такого типа не использовались страховочные пояса, если это было положено по регламенту.Помощь семьям и проверка системыАдминистрация города Владимира уже выразила глубокие соболезнования семьям погибших. Городские власти и руководство МУП «Владимирводоканал» заявили, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана «вся необходимая помощь». Сейчас двое выживших находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается специалистами.Однако за словами поддержки неизбежно последуют оргвыводы. Прокуратура города начала масштабную ревизию соблюдения техники безопасности на муниципальном предприятии.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .