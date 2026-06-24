Женщина пыталась таким способом обеспечить себе поток клиентов среди заключённых и рассчитаться с долгами.

Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора по двум эпизодам дачи взятки. Как установил суд, в 2024 году осуждённая, имея денежные обязательства перед приятельницей, вступила с ней в сговор. Знакомая обещала через свои контакты с руководством ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области организовать приток клиентов из числа осуждённых, что ускорило бы возврат долга. Реализуя задуманное, адвокат дважды передала экс-руководителю исправительного учреждения по 100 тысяч рублей. Деньги вручались во Владимире на улице Малые Ременники через ту самую приятельницу-посредницу.Получатель взяток обеспечил подписание соглашений с этим конкретным защитником. Кроме того, по его указанию двух подзащитных безосновательно поощрили и снабдили положительными характеристиками. Это позволило впоследствии одному из них добиться облегчённых условий труда, а другому — замены наказания на более мягкое.В ходе следствия фигурантка полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем её дело было выделено в отдельное производство. Суд назначил ей штраф в размере 2,2 миллиона рублей и запретил заниматься адвокатской деятельностью на полтора года.Оперативное сопровождение обеспечивали региональные управления ФСБ и собственной безопасности УФСИН. Рассмотрение дела в отношении посредницы и бывшего должностного лица продолжается.