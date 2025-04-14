Жителя Коврова будут судить за то, что он насмерть сбил медсестру Центральной городской больницы на пешеходном переходе. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. ДТП произошло

Жителя Коврова будут судить за то, что он насмерть сбил медсестру Центральной городской больницы на пешеходном переходе. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. ДТП произошло 2 января, и тогда в ГАИ сообщали, что за рулем находилась женщина. Однако все оказалось не так. Итак, еще в августе 2024 года ковровчанина лишили водительских прав за отказ