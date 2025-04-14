Прописал у себя в комнате 300 мигрантов. 41-летнего жителя Владимира будут судить за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, рассказали в прокуратуре области. Осенью прошлого года

Прописал у себя в комнате 300 мигрантов. 41-летнего жителя Владимира будут судить за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, рассказали в прокуратуре области. Осенью прошлого года мужчина познакомился с гражданином другой страны, который и предложил ему такой способ заработка. Обвиняемый не имел постоянной работы, поэтому легко согласился. Из пресс-релиза прокуратуры области В период с сентября