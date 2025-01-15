На второй неделе 2025 года показатель заболеваемость ОРВИ и ковидом во Владимирской области продолжает падать. Также жители региона по-прежнему болеют гриппом. В пресс-службе областного

На второй неделе 2025 года показатель заболеваемость ОРВИ и ковидом во Владимирской области продолжает падать. Также жители региона по-прежнему болеют гриппом. В пресс-службе областного Роспотребнадзора поделились статистикой. Показатель заболеваемости ОРВИ упал на 32,9% по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшую неделю с симптомами инфекции в больницы области обратилось 3 948 человек, в больницы Владимира –