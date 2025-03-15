Перед празднованием 9 мая на площади Победы все же проведут ремонт, но только косметический. Об этом в соцсетях рассказал глава города Дмитрий Наумов. В серьезной реставрации памятник

Перед празднованием 9 мая на площади Победы все же проведут ремонт, но только косметический. Об этом в соцсетях рассказал глава города Дмитрий Наумов. В серьезной реставрации памятник воинской славы нуждается уже несколько лет – его фасад понемногу разрушается. Весной 2023 от постамента отлетела облицовочная плитка. К празднику конструкцию немного обновили, но прежнюю красоту мемориал утратил.