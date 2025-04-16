Рассказываем, какие изменения произошли.

Депутат Госдумы Игорь Игошин посетил Меленковский муниципальный округ Владимирской области. Он отметил значительные изменения в благоустройстве территории. Благодаря проекту «Комфортная городская среда» партии Единая Россия. Например, центр округа, включая Хорохоновский проспект, преобразился: появились велодорожки, скейт-площадка, лавочки и новое освещение.Также, как рассказал Игошин в своих соцсетях, был проведён осмотр центральной больницы, где в настоящее время идет ремонт приемного и хирургического отделений с финансированием из регионального бюджета в размере около 29,5 миллионов рублей. Работы включают не только косметический ремонт, но и перепланировку, что сделает пребывание пациентов и работу медперсонала более комфортными.«В Меленках активно работают и по привлечению к работе медиков. Только в прошлом году штат больницы пополнился медицинскими специалистами, в том числе, прибыли на работу 4 врача», — подчеркнул парламентарий в соцсети.Кроме этого, в 2026 году в округе запланировано строительство нового здания амбулатории в Бутылицах.