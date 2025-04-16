В Россию Максим Житников вместе с женой в прямом смысле слова бежали от европейской культурной среды.

Гражданин Германии Максим Житников женился на россиянке: у пары в браке родилось двое детей, они переехала в поселок Доброград Владимирской области. В России мужчине очень нравится, но вот только он никак не может получить гражданство. Помочь решить проблему он попросил лично у президента РФ Владимира Путина. Подробности — в материалеБежал из ЕвропыМаксим Житников с супругой решили уехать из Германии из-за культурного климата . Они жили в городе Эссен. Максиму 50 лет, в его семье растут двое сыновей. Родители решили, что обстановка в Германии не подходит для воспитания детей.«У нас двое детей — мальчиков. Соответственно, из-за них мы и переехали в Россию. Все знают, что современная Европа пропагандирует нетрадиционные ценности. Но мы их не разделяем и не хотим, чтобы они навязывались нашим детям», — объяснил Житников.О Доброграде Максиму рассказала жена. Информацию о поселке во Владимирской области она увидела в соцсетях. Новый дом по всем критериям подходил семье, они переехали и начали обживаться на месте. Однако у главы семьи не получается оформить российское гражданство и окончательно завершить переезд.«Я знаю, что Вы меня понимаете»Попросить помощи Максим Житников смог у ... президентаВладимира Путина. Их разговор состоялся во время видеозвонка заседания президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни. Беседа прошла на немецком языке.Житников (по-немецки): Я знаю, что Вы меня понимаете.Путин (по-немецки): Понимаю.М.Житников (по-немецки): Я хотел бы получить гражданство Российской Федерации.Путин (по-немецки): Сделаем.Житников (по-немецки): Но очень много проблем с бумагами. Я подумал, что если я вас попрошу, то вы могли бы мне помочь. Кроме вас, меня здесь, вероятно, никто не понимает. Я бы хотел отказаться от немецкого гражданства и получить гражданство России.Путин (по-немецки): Будем на связи и решим эту проблему. Это не проблема.В разговоре с президентом Максим Житников также поделился намерением отказаться от гражданства Германии. После обращения к проблеме подключилось МВД РФ.«Гражданин Германии живет и работает во Владимирской области, однако зарегистрирован он на территории Пермского края. Тем не менее полицейские готовы оказать переселенцу всю необходимую помощь. Вопрос о получении им российского гражданства поставлен на контроль», — сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.