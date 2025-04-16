Строительные экспертизы, 3D-проектирование и изготовление гаражей, ангаров и навесов. Во владимирском экспоцентре дали старт межрегиональной выставке «Стройпрогресс 2025». Познакомиться

Строительные экспертизы, 3D-проектирование и изготовление гаражей, ангаров и навесов. Во владимирском экспоцентре дали старт межрегиональной выставке «Стройпрогресс 2025». Познакомиться напрямую с теми, кто создает, контролирует и строит здания с нуля можно с 16 по 17 апреля. Компания «5В строй» специализируется на строительно-технических, судебных и досудебных, а также пожарных экспертизах. ЗАКАЗАТЬ ЭКСПЕРТИЗУ ДОМА: 8(904) 036-54-83 Опытные