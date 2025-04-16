Трое молодых людей сломали шлагбаум в городе Струнино Александровского района. Видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, как парни вандалят, опубликовала администрация

Трое молодых людей сломали шлагбаум в городе Струнино Александровского района. Видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, как парни вандалят, опубликовала администрация муниципального образования. Местные власти просят неравнодушных жителей помочь им найти нарушителей. «Шестой канал» обратился в УМВД области за информацией. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: скриншот видео администрации муниципального образования города Струнино