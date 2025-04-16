Торжественное мероприятие прошло в новой модульной районной библиотеке.

Накануне 80-летия Победы председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова в Петушках встретилась с ветераном Великой Отечественной войны Анатолием Васильевичем Гавриловым, которому ранее было присвоено звание «Почётный гражданин Владимирской области». Торжественное мероприятие прошло в новой модульной районной библиотеке.Анатолию Васильевичу Гаврилову в прошлом году исполнилось 100 лет, он награжден шестью боевыми орденами. В возрасте 18 лет его призвали в ряды Советской армии. В мае 1945 года он был направлен на Дальний Восток, в Монгольскую Народную Республику, участвовал в боях с Японией. Свой боевой путь закончил в Порт-Артуре.После войны Анатолий Гаврилов был начальником следственного отдела Петушинского РОВД, дослужившись до звания полковника милиции. Был инициатором поисковой работы по установлению имен воинов-земляков, писал книги о войне и Владимирском крае. Сейчас он, несмотря на почтенный возраст, продолжает активно участвовать в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи.- Анатолий Васильевич — неординарный человек, - отметила спикер Законодательного Собрания Ольга Хохлова. — Он не только участник Великой Отечественной войны. Он очень творческий человек — художник, автор нескольких книг. В свои 100 лет он общается с молодежью и передает им свой опыт и, что самое важное — он рассказывает правду о войне нашему подрастающему поколению. Жизненный путь Анатолия Гаврилова – пример мужества, патриотизма и безграничной любви к Родине. Желаю ему крепкогоздоровья и долгих лет жизни!Высокое звание «Почетный гражданин Владимирской области» Анатолию Гаврилову было присвоено на февральском заседании Законодательного Собрания Владимирской области.Также Ольга Хохлова приняла участие в торжественном зажжении Вечного огня в городе Костерево Петушинского района на мемориале «Советскому народу – победителю». Это событие стало частью Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова, депутат Государственной Думы Алексей Говырин, депутаты областного парламента, руководство Петушинского района.– Мы, народ-победитель, свято чтим память защитников Родины. Этот Вечный огонь в Костерево – символ нашей неугасающей памяти, – отметила председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова. – Очень радует, что сегодня здесь много ребят. Молодое поколение должно понимать и разделять с нами чувство благодарности героям. Они подарили нам возможность жить, учиться, работать, радоваться каждому дню. Всё, что мы имеем сегодня – заслуга наших предков, которыеотстояли мир и свободу.Обелиск Победы был воздвигнут в 1965 году. На мемориальных плитах увековечены имена 340 костеревцев, не вернувшихся с полей сражений. Для газификации мемориала специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» и АО «Газпром газораспределение Владимир» проложили 130 метров газопровода, установили необходимое оборудование. Частица огня для церемонии зажжения была специально доставлена изВладимира с мемориала на площади Победы. Чести зажечь вечный огонь былиудостоены лучшие учащиеся школ Костерева.