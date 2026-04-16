В маневрах участвовали 10 единиц техники и 40 человек личного состава.

Владимирские газодымозащитники провели пожарно‑тактические учения в Областной детской клинической больнице. Цель — отработать слаженность подразделений и тактику тушения сложных возгораний на объекте с круглосуточным пребыванием маломобильных детей.По легенде, на 4-м этаже в кабинете перевязочной отделения травматологии загорелась система стационарного газоснабжения, подающая кислород для оксигенотерапии.Персонал до прибытия пожарных организовал оперативную эвакуацию детей и сопровождающих в безопасные сборные пункты по утвержденным маршрутам.Прибывшим расчетам доложили о двух условно пострадавших на 4-м этаже, и спасатели немедленно приступили к их поиску.Ребенка с травмой ноги вынесли на носилках по лестнице, вторую пациентку спасли с помощью спасустройства, вынеся на руках.Одновременно развернули штаб тушения, нашли очаг, проложили рукавные линии, установили две автолестницы и приступили к ликвидации возгорания.Все задачи были выполнены.