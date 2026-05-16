Росреестр упростил процедуру оформления прав собственности на жилые дома, построенные до 14 мая 1998 года. Инструкция опубликована на официальном сайте ведомства.Напомним, «Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2031 года (Федеральный закон от 30.12.2021 № 478-ФЗ).Владимирцев просветили о проведении оформления. Воспользоваться амнистией можно, если дом построен до 14 мая 1998 года; используется для постоянного проживания; не признан самовольной постройкой; дом и участок находятся в границах населенного пункта.Для оформления понадобятся документы: подтверждение подключения к электросетям, старый технический паспорт, документы о покупке и прописке, выписка из похозяйственной книги.Этапы оформленияКадастровый учет участка: проверьте, стоит ли участок на кадастровом учете. Если да, регистрация права собственности возможна без схемы.Проверить можно через МФЦ, местную администрацию, региональный филиал ППК «Роскадастр» или кадастрового инженера.Формирование участка (если не стоит на учете): при наличии проекта межевания — по нему. При отсутствии — по схеме расположения на кадастровом плане.Запрос в орган власти: подайте заявление о предварительном согласовании предоставления земли в региональные или муниципальные органы. Срок рассмотрения — 30 дней.Осмотр жилого объекта: проводится уполномоченным органом власти, результаты фиксируются в акте.Рассмотрение заявления: при положительном решении участок предоставляется без дополнительных заявлений.При отказе — должны быть указаны конкретные причины (например, отсутствие дома или документов).Разработка межевого плана: составляется на основе решения о предварительном согласовании. Требуется договор с кадастровым инженером.Получение выписки из ЕГРН на участок: после подготовки документов обратитесь в Росреестр для постановки на государственный учет.Предоставление земли: уполномоченный орган принимает решение после учета участка и предоставления технического плана дома.Государственная регистрация прав: включает кадастровый учет дома, регистрацию прав на него и на участок.Получение выписок из ЕГРН на дом и участок подтверждает ваше право собственности.