Основной площадкой для празднования станет Центральный парк.

26 мая во Владимире, как и по всей стране, прозвучит последний звонок для одиннадцатиклассников. В этом году школы областного центра выпустят 1580 учеников, из которых 312 претендуют на золотые и серебряные медали.Традиционное торжественное шествие выпускников, которое раньше проходило по центру города, теперь перенесено в Центральный парк в целях безопасности. Именно здесь и состоится праздник в этом году.Около 12 часов дня украшенные шарами троллейбусы доставят выпускников в парк. Школьники пройдут колоннами, неся флаги и транспаранты с девизами своих учебных заведений.«После этого выпускники направятся к фонтану и сцене, где их ждет интерактивная программа. Мы подготовили рассказы о школах, учениках, их наградах и достижениях. В полдень на сцену выйдут почетные гости, чтобы произнести напутственные слова. Затем начнется праздничный концерт», — поделилась планами и. о. начальника городского управления образования и молодежной политики Наталья Китаева.