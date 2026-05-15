16 мая во Владимирской области пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев — 2026», к которой присоединяется Владимиро‑Суздальский музей‑заповедник.Шестой канал сообщает, что в Музее природы для детей организуют бесплатную экскурсию «Путешествие по ночному лесу с фонариком».ТК Вариант отмечает, что в программу включена часовая прогулка «Владимир Алисы Аксеновой» по центральным улицам, где сохранились знаковые для нее места.Алиса Ивановна Аксенова недавно отметила 95‑летний юбилей, и ей посвящены отдельные мероприятия в рамках акции.В Ночь музеев команда ВСМЗ презентует две новые экскурсии, доступные посетителям региона.