Во всероссийской акции «Сад Памяти», которая проводится в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», участвуют все новые территории.Недавно акция прошла в Суздальском округе: на площади 1,4 га высадили 3500 молодых сосен.В посадке взяли участие сотрудники Суздальского лесничества, представители местной администрации, волонтеры Победы и студенты.Замглавы администрации района Александр Авсеенок подчеркнул, что таким способом выражают благодарность ветеранам за их отвагу и самопожертвование, а высадка деревьев — важный вклад в сохранение памяти.16 мая во Владимирской области состоится центральное мероприятие акции: в Гусь‑Хрустальном округе планируют высадить более 35 тысяч сеянцев сосны.