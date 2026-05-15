14 мая Гороховце состоялось знаменательное событие. Сразу 17 семей получили ключи от квартир в новом трёхэтажном доме, расположенном на улице Мира.Среди новосёлов есть многодетные и малообеспеченные семьи, а также дети-сироты. Теперь они получили жильё со всеми удобствами: в квартирах есть индивидуальное отопление и горячая вода. Кроме того, в здании имеется пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья. А на придомовой территории построена детская площадка и оборудована стоянка для машин.Отмечается, что квартиры оформлены под социальный найм.«Поздравляю новосёлов с этим важным событием в жизни. Желаю всем счастья в новом доме. А наша команда продолжает реализацию Народной программы, которая, безусловно, улучшает качество жизни людей. Работаем дальше!» — написал на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.