17 июня с 09:00 до 17:00 отключат горячую воду из‑за ремонтных работ.

17 июня, с 09:00 до 17:00 будет приостановлена подача горячей воды потребителям, запитанным от блочно-модульной котельной на улице Окружной.Причина отключения — плановые ремонтные работы на газопроводе высокого давления: для безопасности газовую подачу на котельную полностью перекроют.Котельная не сможет работать без топлива, поэтому нагреть воду и подать ее в дома технически невозможно.Как только газовые службы завершат ремонт и возобновят подачу, котельная снова начнет прогревать воду и восстанавливать циркуляцию. Системе потребуется время, чтобы трубопроводы прогрелись и вода достигла нормативной температуры.