За прошедшие выходные в регионе потушили 3 лесных пожара общей площадью более 3 гектаров.

По состоянию на 15 июня 2026 года на территории Владимирского региона действующих лесных возгораний не зафиксировано.За минувшие двое суток, с 13 по 14 июня, в области было зарегистрировано 2 лесных пожара на землях лесного фонда общей площадью 0,71 гектара. Кроме того, один инцидент произошел на территории, подведомственной Министерству обороны, где пламя охватило 3 гектара леса. Все очаги были успешно локализованы специалистами в течение первых суток.В настоящее время ответственные службы продолжают регулярное патрулирование территорий и проводят мероприятия по противопожарному обустройству лесов. Жителей просят быть бдительными и незамедлительно сообщать о любых фактах возгораний или нарушениях лесного законодательства в региональную диспетчерскую службу по круглосуточным телефонам: 8-800-100-94-00, 8(4922) 45-90-06 и 8(4922) 45-90-02.