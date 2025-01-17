ДТП произошло вчера, 16 января, в 22:50. Автомобиль «Лада 2110» съехал в кювет и перевернулся. Это произошло на улице Некрасова возле дома №25. На место пришлось вызывать спасателей. Как рассказали

ДТП произошло вчера, 16 января, в 22:50. Автомобиль «Лада 2110» съехал в кювет и перевернулся. Это произошло на улице Некрасова возле дома №25. На место пришлось вызывать спасателей. Как рассказали в МЧС области, в машине были четверо человек, но один самостоятельно выбраться не смог. Сотрудники тревожного ведомства провели деблокировку пострадавшего и передали его медикам. Из