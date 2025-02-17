Заявки принимаются до 10 марта, а аукцион пройдет 17 марта.

Администрация города Владимира объявила о продаже муниципального имущества, включая дом №39 на улице Большая Московская, имеющий статус объекта культурного наследия. В этом здании в начале XX века располагалась квартира и мастерская известного переплетчика Ивана Тимофеева, участника социал-демократического движения.Нежилое помещение площадью 557,5 квадратных метра начальная стоимость которого составляет 35 миллионов 710 тысяч 500 рублей, будет выставлено на аукцион.Заявки принимаются до 10 марта, а аукцион пройдет 17 марта в 10:00 в электронной форме. Ранее торги по этому объекту уже отменялись из-за отсутствия участников. Напомним, ранее мы писали, что.