Квартирный дом 13/4 на улице Лопатина в загорелся вечером 17 января. В 20:24 вызвали спасателей, сообщает пресс-служба МЧС области. Горела одна из квартир. Пожарные потушили пламя на площади 10

Квартирный дом 13/4 на улице Лопатина в загорелся вечером 17 января. В 20:24 вызвали спасателей, сообщает пресс-служба МЧС области. Горела одна из квартир. Пожарные потушили пламя на площади 10 квадратов, а также эвакуировали 20 человек, среди которых было пятеро детей. К счастью, пострадавших нет. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС области