За январь в трёх населённых пунктах Владимирской области зафиксированы новые случаи бешенства. Заболевание выявлено как у домашнего, так и у диких животных, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Случаи заражения зарегистрированы в Суздале на улице Михайловской у домашней собаки, а деревне Зелени Собинского района у дикой лисицы, а также в селе Фетинино Собинского района у дикой лисицы.