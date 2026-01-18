Во Владимирской области расширили меры финансовой поддержки для участников специальной военной операции, обратившихся в службу занятости. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и занятости населения. С 1 января 2026 года размер единовременной выплаты на открытие собственного бизнеса для ветеранов СВО увеличился со 100 до 150 тысяч рублей.Помимо субсидий на предпринимательство, участники СВО теперь включены в перечень категорий, имеющих право на дополнительные ежемесячные выплаты при временном трудоустройстве. При выходе на такие работы через Кадровый центр «Работа России» бойцы могут получать до 12 000 рублей в месяц в качестве финансовой поддержки в дополнение к основной заработной плате.Для получения помощи ветеранам необходимо обратиться в филиалы Кадрового центра или позвонить по номеру регионального контакт-центра. Данные инициативы реализуются в рамках национального проекта «Кадры» и направлены на приоритетное трудоустройство и социальную адаптацию защитников Отечества в родном регионе.