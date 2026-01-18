Инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения в проверке саженцев на наличие опасных карантинных вредителей и болезней.

Во Владимирской области 20 плодово-ягодных питомников уличены в нарушении законодательства в области карантина растений. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора по итогам контрольных мероприятий за 2025 год. Инспекторы установили, что владельцы хозяйств не проводили обязательные обследования мест выращивания и продажи посадочного материала.Согласно действующим нормам Евразийского экономического союза, собственники обязаны регулярно проверять саженцы на наличие карантинных объектов и немедленно сообщать о них в ведомство. Игнорирование этих правил создает серьезную угрозу здоровью растений и животных, так как может привести к распространению опасных вредителей, ранее не встречавшихся на территории региона.По результатам выездных обследований и наблюдений предпринимателям было объявлено 23 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Россельхознадзор продолжает контролировать семенной фонд и качество посадочного материала в регионе, чтобы не допустить заражения сельскохозяйственных угодий.Ранее сообщалось, что