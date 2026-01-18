Смертельно опасный вирус выявлен у лисиц и домашней собаки в Суздальском и Собинском районах.

Во Владимирской области в январе зарегистрированы новые эпизоотические очаги бешенства. Соответствующие документы появились на портале публикации правовой информации. Случаи заражения выявлены в Суздале на улице Михайловской у домашней собаки, а также в деревне Зелени и селе Фетинино Собинского района, где переносчиками стали дикие лисицы.Специалисты предупреждают, что бешенство является смертельной вирусной инфекцией, которая в 100% случаев приводит к летальному исходу после появления симптомов. Основным источником инфекции в регионе остаются лисы, которые при болезни теряют страх, выходят к людям и могут казаться ласковыми. Заражение происходит через укусы или попадание слюны больного животного на поврежденную кожу человека или питомца.Для предотвращения распространения болезни ветеринары настоятельно рекомендуют ежегодно прививать домашних и сельскохозяйственных животных. В случае укуса или контакта с подозрительным зверем необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт для получения антирабической помощи.