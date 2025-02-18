Владимирские самбисты показали достойный результат на соревнованиях в Ярославле. Там проходил Кубок губернатора, в котором участвовали 380 юных спортсменов, рассказали в правительстве

Владимирские самбисты показали достойный результат на соревнованиях в Ярославле. Там проходил Кубок губернатора, в котором участвовали 380 юных спортсменов, рассказали в правительстве области. Богдан Архипов взял «золото», «серебро» – у Ивана Коновалова. Бронзовую медаль получил Егор Ванин. Богдан и Иван по итогам соревнований получили право участвовать в Первенстве России по самбо, которое пройдет в марте