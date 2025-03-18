«Ростелеком» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне разработал специальный раздел «Диктант Победы» на образовательной платформе «Лицей», который позволит подготовиться к

«Ростелеком» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне разработал специальный раздел «Диктант Победы» на образовательной платформе «Лицей», который позволит подготовиться к одноименной акции. Тематические видеоуроки и конспекты, а также пробные тестирования помогут школьникам и их родителям подготовиться к главному историческому диктанту страны, который пройдет 25 апреля 2025 года. Материалы доступны бесплатно и без регистрации