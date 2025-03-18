Станцию Боголюбово собираются привести в порядок. Этот и другие вопросы транспортной доступности обсудил губернатор Александр Авдеев на встрече с начальником Горьковской железной дороги

Станцию Боголюбово собираются привести в порядок. Этот и другие вопросы транспортной доступности обсудил губернатор Александр Авдеев на встрече с начальником Горьковской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Сергеем Дорофеевским. Боголюбовский луг и Церковь Покрова на Нерли – популярнейшая туристическая точка. Однако с доступностью имеются некоторые проблемы. Сейчас туристы приезжают туда на машинах и автобусах, оставляют транспорт