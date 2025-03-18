Настоятель храма Казанской Божьей Матери в с. Дубасово обвиняется в канонических правонарушениях.

На сайте Владимирской епархии опубликовано распоряжение №153 о направлении дела протоиерея Максима Хижего в Церковный суд епархии. Настоятель храма Казанской Божьей Матери в с. Дубасово обвиняется в канонических правонарушениях, включая нарушение церковного мира и непослушание епископу.Ранее, 26 февраля 2025 года, Епархиальный совет временно отстранил Хижего от проведения таинств и служб. Протоиерей Максим, известная фигура как в религиозной, так и в общественно-политической жизни региона, родился в 1964 году и ведет активную деятельность в епархии и образовательных учреждениях.Напомним, ранее мы писали, что