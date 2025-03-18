Власти Владимира рассказали «Шестому каналу», на какую концепцию будут опираться при благоустройстве парка за ДТЮ. Об этом горадминистрация сообщила в ответ на наш запрос. Как следует из

Власти Владимира рассказали «Шестому каналу», на какую концепцию будут опираться при благоустройстве парка за ДТЮ. Об этом горадминистрация сообщила в ответ на наш запрос. Как следует из пояснений, в основе проекта будущего парка будут наработки пятилетней давности, то есть концепт компании «Реформа». Ранее чиновники говорили, что будут отталкиваться от идей прошлого, однако конкретики никакой не