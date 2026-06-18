В округе, где нет крупных заводов, драйвером экономики становятся малые и средние предприятия, а трасса М-12 помогает наращивать сбыт.

Предприниматели Судогодского района намерены запустить на месте выработанного карьера хозяйство по разведению осетровых. Один из примеров уже действующего бизнеса — Андреевский кирпичный завод, который с рабочей поездкой посетил губернатор Александр Авдеев. Для посёлка это практически градообразующее производство: почти два десятка лет оно размещается в корпусах бывших мастерских местного лесхоза и бесперебойно выпускает кирпич, черепицу и другие стройматериалы. Из продукции завода в Андрееве возведён каждый третий дом, а в прошлом году владелец дополнительно открыл линию по изготовлению брусчатки, бордюров и стеновых блоков.Областное правительство отмечает серьёзный инвестиционный потенциал округа — есть и желание работать, и готовые площадки с подведённой инфраструктурой. Магистраль М-12 превратилась в дополнительный канал продаж и дала зелёный свет новым проектам.«Сегодня мы побывали в селе Андреево. Здесь проживает шесть тысяч человек, а рабочих мест крайне мало. Жители вынуждены ездить на заработки в Судогду, Владимир или ещё дальше. Конечно, нужно открывать здесь промышленные предприятия, чтобы у людей был стимул оставаться», — подчеркнул глава региона.Параллельно Судогодский округ переживает туристический бум. Путешественников манят усадьба Храповицкого, Дюкинские карьеры, новые глэмпинги и обустроенные зоны отдыха. Александр Авдеев поручил организовать отдельную встречу с местными предпринимателями, чтобы точечно разобрать существующие трудности и сообща найти способы их решения.