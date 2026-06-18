Губернатор Владимирской области посетил промышленные и социальные объекты Судогды.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Судогодский округ, где ознакомился с ключевыми направлениями развития территории.На промышленном предприятии «Андреевский кирпич» готовятся к запуску новой производственной линии, предназначенной для выпуска тротуарной плитки, брусчатки и бордюров разнообразных расцветок. Также руководство компании планирует создать и развивать собственное рыбное хозяйство, специализирующееся на разведении осетровых пород.Район активно утверждает себя как привлекательный туристический центр. Внимание путешественников притягивают историческая усадьба Храповицкого, современные эко-гостиницы и благоустроенные парковые зоны. В ближайших планах — освоение направлений экологического и приключенческого туризма, а также разработка и внедрение свежих маршрутов для гостей.В сфере образования Андреевская школа проходит капитальный ремонт, благодаря которому ученики получат современные классы и обновленный спортивный комплекс. Эти значительные улучшения стали возможны благодаря реализации национальных проектов «Образование» и «Молодежь и дети».Детский оздоровительный лагерь «Факел» приобрел широкую популярность, привлекая на отдых не только местных ребят, но и школьников из Москвы и Подмосковья.Александр Авдеев по итогам визита подчеркнул, что главная задача региональных властей заключается в поддержании предпринимательских инициатив, создании новых рабочих мест и планомерном совершенствовании инфраструктуры для комфорта местных жителей.