Вход свободный.

Популярный музыкальный форум в нынешнем сезоне отмечает первый юбилей и соберет исполнителей уже в 5-й раз.Любителей джазовой музыки приглашают посетить праздничные выступления 19 и 20 июня, которые будут организованы на 2 крупных площадках региона.Стартовая программа запланирована в областном центре на сцене Концертного зала имени Танеева, где куратором творческого вечера традиционно выступит знаменитый пианист Даниил Крамер. Приобрести пропуска на это мероприятие желающие могут в электронном формате или непосредственно в билетных кассах учреждения.На следующий день фестиваль переместится в Муром, где на территории парка имени 50-летия Советской власти откроется большая уличная площадка. Этот концерт организуют при партнерстве популярного московского Клуба Алексея Козлова, а перед публикой выступят его лучшие постоянные артисты.