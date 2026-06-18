В социальных сетях появилась информация о том, что в реке Клязьме в черте города Владимира местные жители обнаружили большое скопление мёртвой рыбы, как взрослых особей, так и мальков. Люди

В социальных сетях появилась информация о том, что в реке Клязьме в черте города Владимира местные жители обнаружили большое скопление мёртвой рыбы, как взрослых особей, так и мальков. Люди потребовали провести проверку, забрать пробы воды и оценить ущерб. В Минприроды Владимирской области сообщили, что проверочные мероприятия с участием уполномоченных структур организованы. К работе привлечены представители