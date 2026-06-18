Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

Прокуратура Владимира передала в суд дело 56-летнего приезжего из Кирова, обвиняемого в пособничестве телефонным аферистам.Мужчина нашел в мессенджере нелегальную работу по обслуживанию сим-бокса — прибора для массовой активации сим-карт.Соблюдая конспирацию, он привез оборудование во Владимир и запустил его на съемной квартире по указанию куратора.Через этот шлюз соучастники звонили гражданам под видом банкиров. Они пытались похитить у двух пенсионеров более 1,8 миллиона рублей.Полицейские вовремя пресекли кражу, заблокировали технику и арестовали фигуранта.