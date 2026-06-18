Завод в Гусь-Хрустальном вошел в новый документальный фильм Первого канала о народных промыслах России.

В День России в эфире Первого канала состоялась премьера документального фильма «Народные промыслы», который посвящен богатству отечественной культуры и искусству современных умельцев, сохраняющих древние традиции.Творческая команда проекта посетила множество исторических центров страны, включая Гусь-Хрустальный, знаменитый своим легендарным старейшим заводом по производству хрусталя.Проводником для зрителей по цехам знаменитого завода выступила известная отечественная художница, дизайнер и модельер Саша Фролова.