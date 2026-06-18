Уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении 32-летнего жителя Вязников, обвиняемого в вооруженном хулиганстве.Выяснилось, что весной во дворе дома в мяч играли дети. Это не понравилось отцу фигуранта, который направился отчитывать подростков, а его сын решил пойти следом. Испугавшись взрослых, ребята разбежались, кроме 10-летнего мальчика.Злоумышленник ножом разрезал детский мяч, надел одну половину на голову ребенку, а затем ткнул его клинком в спину. Пострадавший получил легкое ранение. Нападавшего оперативно задержали сотрудники Росгвардии.Мужчина вину признал, но заявил, что не желал вреда мальчику. До суда его заключили под стражу.