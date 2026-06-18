Суд обязал строительную компанию выплатить крупную компенсацию родным мужчины, погибшего из-за грубых нарушений техники безопасности.

Трагедия случилась в мае прошлого года в городе Радужном. Погибший числился в организации водителем, однако в тот день руководство дало ему совершенно другое задание. Мужчину направили в глубокую траншею приварить элемент к буровой установке, но в разгар работ земляные стены внезапно рухнули. Тяжёлый пласт грунта погрёб сотрудника под собой, и он скончался на месте.В ходе разбирательства установлено, что котлован не был оборудован креплениями, предотвращающими осыпание почвы. Вдобавок наряд-допуск на опасные работы отсутствовал, а с самим погибшим не провели даже минимального инструктажа. Оценив всю тяжесть допущенных нарушений, суд постановил взыскать с работодателя в пользу родственников по 3,5 миллиона рублей каждому.