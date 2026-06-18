Команда Владимирской области успешно дошла до финала всероссийского конкурса.

Управленческая сборная правительства Владимирской области, сформированная из сотрудников Министерства экономразвития и промышленности региона, продемонстрировала выдающиеся результаты, успешно преодолев сложнейший полуфинальный этап и войдя в число лучших коллективов страны.В текущем году данный конкурс, организуемый платформой «Россия — страна возможностей», впервые проводится в уникальном командном формате, что добавляет испытаниям особую сложность.Специалисты на практике доказали свою способность к слаженной и эффективной работе, а также полную готовность решать самые амбициозные задачи, направленные на экономический и промышленный прогресс нашего региона.