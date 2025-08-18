Три, два, один. Поехали! Экскурсия в беговом формате. Культурный забег РУТС снова прошел в областной столице. Участниками стали 450 человек из Московской, Нижегородской, Рязанской, Ярославской

Три, два, один. Поехали! Экскурсия в беговом формате. Культурный забег РУТС снова прошел в областной столице. Участниками стали 450 человек из Московской, Нижегородской, Рязанской, Ярославской областей и, конечно, из 33 региона. РУТС расшифровывается как “russian urban trail series” — в одном флаконе экскурсия и пробежка. Главная изюминка марафона — бежать через здания и общественные пространства