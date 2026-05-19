Открытие мемориала ожидается в ближайшее время.

19 мая на пересечении улиц Горького и Белоконской открыли центральный элемент нового мемориала «Пограничникам всех поколений».На площадке установлена ключевая композиция — фигура воина-пограничника вместе со служебной собакой.Монумент призван стать символом мужества и знаком уважения к владимирцам, защищавшим границы страны.Работы по созданию мемориала продолжаются; объект планируют полностью завершить в ближайшее время перед торжественным открытием.