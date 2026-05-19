Владимирская природоохранная прокуратура организовала проверку после возгорания на мусорном полигоне рядом с деревней Бабанино в Петушинском районе.
Пожар возник рано утром. Площадь возгорания составляет около 1500 кв.м.
Для локализации огня АО «Полигон» завозит грунт на место инцидента.
В ходе проверки оценят соблюдение природоохранного и противопожарного законодательства при размещении отходов на полигоне.
В случае выявления нарушений будут применены все предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.