В школе №13 подрядчик меняет крышу и устанавливает новые оконные блоки. На третьем этаже в коридорах и кабинетах выполняют малярные работы, монтируют потолки, обновляют напольное покрытие и проводку.В школе №7 им. А. П. Чулкова выполняют ремонт фасада и кровли с заменой окон. На четвертом этаже в коридорах и классах идет полный комплекс внутренних отделочных работ.В школе №11 приводят в порядок коридор второго этажа и ремонтируют актовый зал. В кабинетах меняют двери, а также ремонтируют лестничные пролеты и лестницы.Глава округа Анна Кузнецова в соцсетях подчеркнула, что работы являются частью системной программы модернизации школьной инфраструктуры. По ее словам, к началу учебного года обновленные школы будут полностью готовы принять учеников.