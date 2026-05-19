Представьте себе: вы живы, ходите по земле, но по всем официальным бумагам вас давно нет в этом мире. Именно в такую ситуацию попал 62-летний житель Владимира, инвалид 2-й группы. «Воскрешением» мужчины в настоящее время занимаются сотрудники прокуратуры. Подробности читайте на vlad.aif.ru.Не ждалиЕго история, полная курьезов и печальных случайностей, дошла до городской прокуратуры, которая теперь всеми силами пытается вернуть мужчине его «право на жизнь» в глазах закона.Все началось весной 2025 года. Мужчина, проживавший в одной квартире со своим родным братом, отправился на лечение в больницу. Свои личные вещи, включая телефон и паспорт, он предусмотрительно оставил брату на хранение. Они договорились, что когда курс лечения, который продлился до декабря, закончится, родственник приедет за ним с документами.Однако день выписки настал, а брат так и не появился. Удивленный мужчина, не дождавшись родных, самостоятельно добрался до дома. И тут его ждал настоящий шок: дверь квартиры была опечатана.Вторая жизньСоседи, видя недоумение хозяина, рассказали, что еще в конце июня того же 2025 года в квартире был найден труп, внешне очень схожий с ним, и документы на его имя. Поэтому пришли к выводу, что умерший и есть хозяин жилья. Никому в голову не могло прийти, что погибший - его брат.В прокуратуре Владимирской области добавили, что родственников у пожилых братьев не было и опознание проводили соседи, которые с легкостью могли их перепутать. Что, собственно, и произошло.Эта трагическая ошибка привела к тому, что в сентябре 2025 года в городском ЗАГСе Владимира была составлена официальная актовая запись о смерти живого человека. Человек, который только что вернулся из больницы, официально был признан умершим.Чтобы исправить эту вопиющую несправедливость и вернуть мужчине его гражданские права, прокурор города Владимира немедленно обратился в суд. Он подал исковое заявление к Отделу ЗАГС, требуя признать запись о смерти недействительной и аннулировать ее. Теперь прокуратура держит этот необычный случай на особом контроле.К сожалению, такие случаи не единичны. Подобные бюрократические ошибки, приводящие к тому, что живые люди официально признаются умершими, периодически происходят в разных регионах России.Так, только в Омске произошло два подобных случая. Пенсионер из Омска Александр Алексеев, несколько месяцев . Ошибка при оформлении смерти другого человека аннулировала его жизнь и восемь месяцев из них он был официально мёртв. Счета заблокировали, пенсию перестали платить, а на руках появилась справка о собственной смерти.Многодетную мать Юлию Г., также . Причина — полное совпадение данных с ее тезкой из другого города. Кроме того, из-за бюрократической ошибки в соцвыплатах у Юлии «появился» четвертый ребенок — дочь погибшей однофамилицы.