Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков на пресс-конференции, состоявшейся 18 мая, презентовал крупный проект по созданию новой беговой инфраструктуры по всей России. Первые бесплатные беговые центры появятся в 22 городах России: Астрахани, Барнауле, Биробиджане, Владимире, Владикавказе, Вологде, Иркутске, Казани, Кургане, Курске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Обнинске, Одинцове, Оренбурге, Рязани, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Туле, Улан-Удэ, Элисте и Ярославле. Таким образом, жители Владимира станут одними из первых, кто сможет оценить преимущества новых спортобъектов. В городе и области много любителей этого вида спорта, есть школы бега и «дружеские старты».В первую очередь центры бега откроются там, где активно функционируют беговые сообщества и есть потребность в подобных спортивных объектах. Здания оборудуют душевыми и раздевалками, универсальными залами для проведения не только тренировок, но и лекций, зонами отдыха, помещениями для занятий с тренерами. Рядом со спортобъектами разместят беговые дорожки, зоны для воркаута и площадки для отдыха. Финансовую поддержку проекта осуществляет АНО «Евразия».Проект по строительству сети беговых центров является частью реализации Стратегии ВФЛА по развитию легкой атлетики до 2036 года. Спорт, как главная составляющая здорового образа жизни, станет доступнее для каждого жителя страны.«Ключевая задача проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — подчеркнул Петр Фрадков.