Следователи СУ СК России по Владимирской области проводят процессуальную проверку в связи со смертью жителя Коврова 1970 года рождения. Его тело 16 мая 2026 года обнаружили местные жители в небольшом водоеме недалеко от места жительства.По предварительным данным признаков насильственной смерти не установлено.Следователь осмотрел место происшествия, опрашиваются возможные свидетели и очевидцы.Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также выполняются иные проверочные мероприятия для полного установления причин и обстоятельств случившегося.