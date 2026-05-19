Причина вмешательства — массовое размножение крыс в частном секторе.

20 мая во Владимире в квартале между улицей Белоконской, проспектом Строителей и улицей Лакина (Пекинка) запланированы работы по дератизации — обработке против грызунов.Обработку проведут на ул. Агрономической, Дачной, Урожайной, П. Морозова, Дружбы, на 3‑м и 4‑м Тупиковых проездах и на Марьинской улице.В мэрии подчеркивают, что борьба с крысами необходима для поддержания санитарно‑эпидемиологического благополучия города, а работы выполнят квалифицированные специалисты.Ранее централизованная дератизация касалась только общественных мест. В этом году мероприятия расширили и на частный сектор.