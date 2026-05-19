Инспекторы провели рейды по безопасности.

С 11 по 17 мая во Владимирской области зарегистрировано 36 дорожно‑транспортных происшествий. Три человека погибли, 46 получили травмы.Полицейские оформили 282 случая с материальным ущербом, четыре аварии произошли с участием нетрезвых водителей.17 мая отдельная специализированная рота ДПС вместе с городским батальоном провела рейд по профилактике аварий с несовершеннолетними на мототранспорте.Инспекторы отстранили от управления четырех подростков (12–17 лет), провели беседы с родителями. Вопрос о привлечении по ст. 5.35 КоАП РФ решается.За неделю выявлено 134 нарушения водителями скутеров и мопедов, 83 — мотоциклистами, 66 — водителями спортинвентаря. 36 мотосредств помещены на специализированные стоянки.Госавтоинспекция призывает соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и использовать световозвращающие элементы. В экстренных случаях звоните 112 или в дежурную часть: 8 (4922) 54-16-65.